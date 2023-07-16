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Spor

Batuhan Çakır'dan bronz madalya

U23 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Batuhan Çakır, üç adım atlama kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

IHA16 Temmuz 2023 Pazar 00:23 - Güncelleme:
Batuhan Çakır'dan bronz madalya
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Milli atlet Batuhan Çakır, U23 Avrupa Şampiyonası'nda üç adım atlamada bronz madalya kazandı.

Finlandiya'nın Espoo şehrinde devam eden U23 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Fenerbahçeli milli atlet Batuhan Çakır, üç adım atlama finalindeki 16.16'lık derecesiyle Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Öte yandan disk atma finalinde yarışan sporculardan Enes Çankaya 56.89'la altıncı oldu. Kubilay Ençü ve İlyas Çanakçı'nın yer aldığı 4x400 metre bayrak takımı ise adını finale yazdırdı. 4x400 metre finali yarın yapılacak.

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