İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8481
  • EURO
    20,1468
  • ALTIN
    1112.3
  • BIST100
    4950.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Batuhan Karadeniz depremzedelere yardım için Eskişehirspor formasını satışa çıkardı
Spor

Batuhan Karadeniz depremzedelere yardım için Eskişehirspor formasını satışa çıkardı

Eskişehirspor'un eski futbolcusu Batuhan Karadeniz, imzalı formasını deprem felaketine destek olmak için açık artırmayla satışa çıkardı.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 17:01 - Güncelleme:
Batuhan Karadeniz depremzedelere yardım için Eskişehirspor formasını satışa çıkardı
ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ağır hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar ve destekler gelmeye devam ediyor. Spor dünyası da yaşanan felaketin ardından yardım kampanyalarına destekte bulunarak yaşananlara sessiz kalmadı. Son olarak geçtiğimiz sezonlarda Eskişehirspor'da forma giyen Batuhan Karadeniz de, depremzedeler için imzalı formasını açık artırmayla satışa sundu.

31 yaşındaki futbolcu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Benim için manevi değeri yüksek olan Eskişehirspor formamı satışa çıkardım. Bu forma ile UEFA Avrupa Ligi'ne katılmıştık. Açılış fiyatı 10 bin TL'dir. Gelen tüm ücreti belirlenen derneklere bağış olarak göndereceğim" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.