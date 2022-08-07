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Spor

Batuhan Karadeniz imzayı attı

Beşiktaş altyapısından yetişen Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig takımı Van Spor FK'ya transfer oldu.

7 Ağustos 2022 Pazar 17:08 - Güncelleme:
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Iğdır FK ile yollarını ayıran Batuhan Karadeniz, TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımı Van Spor FK ile anlaştı. 31 yaşındaki santrfor, kırmızı siyahlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak, Batuhan'ın transferiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Santrfor mevkiinde oynayan, kariyerinde sayısız başarı bulunan milli futbolcu Batuhan Karadeniz ile 2022 - 2023 futbol sezonu için; kulübümüz ikinci başkanı Veysel Ürüm, asbaşkanımız Özcan Kara, yönetim kurulu üyemiz Fatih Sarp, genel sekreterimiz İsmail Ayaz ve transfer komitemizin göstermiş olduğu yoğun çalışma ve emek sonucu Vanspor şanlı formasını giymek üzere anlaşma sağlanmıştır. Van Spor Futbol Kulübümüze hayırlı olması dileklerimizle"

Batuhan Karadeniz ise Van Spor FK'ya transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin incisi Van'a geliyoruz. Elimizden gelenin en iyisi Van halkı için yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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