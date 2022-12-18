Batuhan Karadeniz yeni takımını açıkladı! ''Nasibimizde varsa...''

Beşiktaş'ın eski golcüsü Batuhan Karadeniz, transferde alt lig takımlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Son olarak 2. Lig takımı Vanspor'da iki ay forma giydikten sonra sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki santrfor, yeni takımının da aynı ligden Bursaspor olabileceğini açıkladı.

BATUHAN KARADENİZ: "NASİBİMİZDE VARSA BURSASPOR'DAYIZ"

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği bir yayında Bursaspor'a mesaj gönderen Batuhan, "Bursalı kardeşlerim; size sesleniyorum. Bursa transferi açabilir. Nasibimizde varsa geleceğiz" dedi.

Transfer yasağı bulunan ve ekonomik olarak zor günler geçiren yeşil beyazlılar TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 15 puanla 16. sırada yer alıyor.