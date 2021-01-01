Batuhan Karadeniz'den sürpriz Trabzonspor hamlesi

01 Ocak 2021 Cuma 21:08 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 21:08

Bir dönem Türk futbolunun geleceği olarak gösterilen Batuhan Karadeniz, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Neredeyse oynadığı her takımda bir kadro dışı kalma hikayesi yaşayan golcü futbolcu, şu ana kadar 12 farklı takımda oynadı. Arada kulüpsüz dönemler de geçiren Karadeniz, futbol kariyerini Misli.com 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'da sürdürüyor. Beyaz Grup'ta Manisa FK'nın ardından 2. sırada bulunan Trabzon ekibinde sergilediği performansla futbolseverlerin beğenisi tekrardan kazanan Batuhan, 15'i lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 17 maçta 12 gol 1 asistlik katkı sağladı.

BAŞKAN MESAJI VERDİ



Sörloth'un ayrılmasından sonra Djaniny, Afobe ve Stiven Plaza gibi oyuncuları kadrosuna katan ancak bir türlü istenilen performansı alamayan Trabzonspor'da her geçen yeni bir forvet ismi gündeme gelirken Batuhan Karadeniz'in Trabzonspor'un listesinde olduğu iddia edilmişti. Hekimoğlu Trabzon Başkanı Celil Hekimoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sinyali vermiş, 'Batuhan dolu dizgin geliyor. Daha güçlü, daha seri zaten golcü. Trabzonspor'da olmaz mı? diye düşünüyorum...' paylaşımını yapmıştı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Batuhan'ın Trabzonspor'u takibe alması transfer iddialarını güçlendirdi. 2013/2014 sezonunda Trabzonspor'a imza atan Batuhan, çıktığı 4 resmi maçta 81 dakika sahada kalmış, gol ve asist yapamamıştı.