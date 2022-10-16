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Spor

Batuhan Karadeniz'in sözleşmesi feshedildi

Batuhan Karadeniz'in yaz transfer döneminde imza attığı Vanspor FK macerası kısa sürdü. Tecrübeli golcünün sözleşmesi dün oynanan Etimesgut Belediyespor maçının ardından feshedildi.

16 Ekim 2022 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Batuhan Karadeniz'in sözleşmesi feshedildi
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Silahtaroğlu Vanspor FK, tecrübeli golcüsü Batuhan Karadeniz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Vanspor FK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Kırmızı siyahlı takımda 10 maça çıkan ve 367 dakika sahada kalan Batuhan, 1 gol attı. Son olarak dün takımının, Etimesgut Belediyespor ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giyen 31 yaşındaki santrfor, 61. dakikada oyundan alınmış ve yerini Yaser Hacımustafaoğlu'na bırakmıştı.

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