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Spor

Batuhan Kör, Manisa FK'da

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki golcü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.

DHA25 Temmuz 2022 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
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Manisa FK, Trabzonspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takımın geçen sezon devre arasında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı. Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kör, gelecek sezon Manisa FK'da forma giyecek.

BATUHAN KÖR KİMDİR?

Batuhan Kör 9 Mart 2001 Trabzon doğumludur. Batuhan Kör, 6 Şubat 2014 yılında futbola Bursaspor'da başladı. 9 Temmuz 2019 tarihinde Bursaspor ile Haziran 2023'e kadar sürecek profesyonel sözleşmeyi imzaladı. Ancak 26 Ocak 2022 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu.

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