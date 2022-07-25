Batuhan Kör, Manisa FK'da

Manisa FK, Trabzonspor'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.

Bordo-mavili takımın geçen sezon devre arasında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı. Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kör, gelecek sezon Manisa FK'da forma giyecek.

BATUHAN KÖR KİMDİR?

Batuhan Kör 9 Mart 2001 Trabzon doğumludur. Batuhan Kör, 6 Şubat 2014 yılında futbola Bursaspor'da başladı. 9 Temmuz 2019 tarihinde Bursaspor ile Haziran 2023'e kadar sürecek profesyonel sözleşmeyi imzaladı. Ancak 26 Ocak 2022 tarihinde Trabzonspor'a transfer oldu.

