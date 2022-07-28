Batuhan Kör, Manisa FK'ya kiralandı

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Batuhan Kör'ü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ye kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Manisa Futbol Yatırımları AŞ'ye kiralanmıştır." ifadesi kullanıldı.



BATUHAN KÖR: BU SEZON BİR ÜST LİGE ÇIKABİLECEĞİMİZE İNANDIĞIM İÇİN BURADAYIM

Manisa Futbol Kulübü, 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattığı Batuhan Kör için bir imza töreni düzenledi. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ali Özmen katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Batuhan Kör, "Öncelikle Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için çok mutluyum. Bu sezon bir üst lige çıkabileceğimize inandığım için buradayım. Takımımdaki ağabeylerim ve genç kardeşlerimle birlikte iyi bir sinerji yakalayacağımızı düşünüyorum. Transfer sürecinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

SEYİT ALİ ÖZMEN: BATUHAN TAKIMIMIZA ENERJİ VE GÜÇ KATACAK

Batuhan Kör'ün takıma enerji ve güç katacağını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ali Özmen ise, "Manisa Futbol Kulübü olarak transferlerimize devam ediyoruz. Hedefimiz her zaman bir üst lig. Batuhan'ın takımımıza enerji ve güç katacağını düşünüyorum. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Süper Lig yolunda da Manisa Futbol Kulübümüze katkı sunacağına eminim. Kendisine Manisa Futbol Kulübü formasıyla başarılar diliyorum" diye konuştu.