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Spor

Batur Altıparmak: ''Caner Erkin konusunda bir anlaşma yok''

Beşiktaş'tan sezon sonunda ayrılacak Caner Erkin hakkında çıkan transfer haberlerine menajeri Batur Altıparmak yanıt verdi. Altıparmak, 'transferde bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:53 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:54
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Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda maddi şartlarda anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Önümüzdeki sezon uygulamaya girecek olan yabancı kısıtlaması sebebiyle takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'nin de istediği Caner'i kadrosuna kattığı söylentileri üzerine Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Caner Erkin'in henüz bir takım ile anlaşmadığını belirten oyuncunun menajeri Batur Altıparmak şu ifadeleri kullandı;

"Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."

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