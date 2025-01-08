N'Golo Kante, Süper Lig devine geliyor. 33 yaşındaki Fransız oyuncu için beklenmedik bir hamle gelirken, N'Golo Kante de hazırlıklara başladı. Böylece tecrübeli orta saha, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

N'GOLO KANTE SÜPER LİG'E DOĞRU

N'Golo Kante ile Süper Lig devi Beşiktaş'ın temas halinde olduğu öne sürüldü. Siyah beyazlı yönetimin, ara transfer döneminde bu işi bitirmek için harekete geçtiği ifade edilirken, N'Golo Kante'nin de Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Tarafların anlaşması halinde N'Golo Kante, ocak ayından itibaren Beşiktaş formasını sırtına geçirecek.

KANTE'NİN SEZON KARNESİ

N'Golo Kante, Arabistan takımıyla bu sezon toplamda 13 maça çıktı. 33 yaşındaki Fransız futbolcu takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.