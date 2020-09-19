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Spor

Bayburt Özel İdarespor'da 23 pozitif vaka

2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ve 4 kulüp çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

DHA19 Eylül 2020 Cumartesi 17:21 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 17:39
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor’da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildi.

Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hafta sonu Pazar günü oynanacak Elazığ maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır” açıklamasında bulundu.

Bayburt’ta yarın saat 15.00’te oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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