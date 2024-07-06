Bayburtspor teknik direktör Cevdet Uzunköprü ile yola devam kararı aldı

Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü'nün yardımcılıklarını Bülent Ayan ve Serdal Peker, kaleci antrenörlüğünü ise Sebahattin Coşan yapacak.

Tecrübeli hoca Cevdet Uzunköprü, yeni sezon için hedeflerinin ligi en iyi şekilde bitirmek olduğunu söyledi. Türkiye liglerinde bir ilki başardıklarını kaydeden Uzunköprü, "3 puanı olan bir takımı aldık ve aldığımızdan lig bitimine kadar 25 puan toplayarak ligde kaldık. Bu süre içerisinde grubumuzda en çok puan alan ikinci takım olduk. Bu Türkiye liglerinde bir ilkti, bunu başardık ve takımımızı ligde tuttuk" dedi.

Yeni sezonda mücadeleci bir takım oluşturacaklarını belirten Uzunköprü, "Hedefimiz savaşan, terinin son damlasına kadar formanın hakkını veren, genç, dinamik bir ekip oluşturacağız. Bu takımı seyircilerimiz de çok sevecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan birinci etap kampına 15 Temmuz'da tesislerde başlayacak olan Bayburt Özel İdarespor'da yeni sezon öncesinde transfer görüşmelerinin yapıldığı da öğrenildi.