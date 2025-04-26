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Spor

Bayer Leverkusen 2 golle kazandı

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk etti. BayArena'dak mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Haber Merkezi26 Nisan 2025 Cumartesi 19:50 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen 2 golle kazandı
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Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bayer Leverkusen, Augsburg'u konuk etti.

BayArena'dak mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Patrik Schick ile 45+1'de Emiliano Buendia kaydetti.

Xabi Alonso'un ekibi Bayer Leverkusen bu sonucun ardından ligde son 6 maçta yenilgi almadı. (4G, 2B)

Bu galibiyetin ardından Bayer Leverkusen, puanını 67'ye yükseltti. Augsburg, 43 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, Freiburg deplasmanına gidecek. Augsburg, Holstein Kiel'i konuk edecek.

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