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Spor

Bayer Leverkusen 2 maç sonra kazandı

Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti.

19 Ekim 2024 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen 2 maç sonra kazandı
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Almanya Bundesliga 7. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. BayArena'da oynanan maçı Leverkusen 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Andrich, 72. dakikada Victor Boniface kaydetti. Frankfurt'un tek golünü 16. dakikada penaltıdan Marmoush attı.

Leverkusen'de Victor Boniface, 9. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Xabi Alonso'nun öğrencileri 2 maç sonra galip geldi. Frankfurt ise üst üste 2. puan kaybını yaşadı.

Leverkusen bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı. Frankfurt ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leverkusen, Bremen deplasmanına gidecek. Frankfurt ise Union Berlin'i ağırlayacak.

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