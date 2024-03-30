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Spor

Bayer Leverkusen 3 puanı 3 dakikada aldı!

Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Bayer Leverkusen, evinde konuk ettiği Hoffenheim'ı 2-1 mağlup etti.

30 Mart 2024 Cumartesi 20:03 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen 3 puanı 3 dakikada aldı!
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Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Xabi Alonso'nun yönetimindeki lider Bayer Leverkusen ile Pellegrino Matarazzo'nun ekibi Hoffenheim karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan mücadelenin 87. dakikasında 1-0 geride giren Bayer Leverkusen, maçı 88 ve 90+1'de bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Leverkusen'in gollerini 88. dakikada Robert Andrich ve 90+1'de Patrick Schichk attı.

Konuk ekip Hoffenheim'in golünü 33. dakikada Maximilian Beier kaydetti. Beier'in golünde asisti Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst kaydetti. Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak 90 dakika forma giydi.

Bu sonuçla birlikte tüm kulvarlardaki namağlup serisini 39 maça yükselten ve bu sezon hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Bayer Leverkusen, 73 puana yükselirken, Hoffenheim 33 puanda kaldı. Bayer Leverkusen ligin bir sonraki maç haftasında deplasmanda Union Berlin'e konuk olurken, Hoffenheim evinde Augsburg'u ağırlayacak.

Bayer Leverkusen, ligde kalan 7 maçtan 12 puan çıkarması halinde, diğer rakipleri tüm maçlarını kazansa dahi Bundesliga şampiyonu olacak.

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