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Spor

Bayer Leverkusen, Axel Tape'yi kadrosuna kattı

Alman ekibi Bayer Leverkusen, Fransız temsilcisi PSG'nin genç yıldızı Axel Tape'yi renklerine bağladı.

HABER MERKEZİ1 Haziran 2025 Pazar 16:29 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, Axel Tape'yi kadrosuna kattı
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Bayer Leverkusen PSG'nin genç yeteneği Axel Tape'yi transfer etti.

17 yaşındaki yetenekli defans oyuncusu, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erdiği için Leverkusen'e serbest olarak katılacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e karşı alınan 5-0'lık galibiyette kadroda yer almamasına rağmen yakın zamanda Ligue 1'de iki tam 90 dakikalık maç oynadı.

Sağlık kontrolünden geçti ve 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tape, yazdan itibaren Bayer Leverkusen kadrosunun bir parçası olacak.

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