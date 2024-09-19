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Spor

Bayer Leverkusen dört dörtlük!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bayer Leverkusen, misafir olduğu Feyenoord'u ilk yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti.

19 Eylül 2024 Perşembe 21:41 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen dört dörtlük!
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Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Bayer Leverkusen, Feyenoord ile karşılaştı. Feyenoord Stadı'nda oynanan maçı Leverkusen 4-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 5 ve 36. dakikalarda Florian Wirtz, 30. dakikada Alejandro Grimaldo ve 44. dakikada Wellenreuther (k.k.) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Xabi Alonso'nun takımı Leverkusen, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı. Brian Priske'nin öğrencileri ise farklı mağlubiyetle ağır bir yara aldı.

Leverkusen, bir sonraki maçta Milan ile sahasında karşı karşıya gelecek. Feyenoord ise Girona ile deplasmanda karşılaşacak.

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