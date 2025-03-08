Bayer Leverkusen fırsat tepti

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında zirve mücadelesi veren ekiplerden Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçta kazanan 2-0'lık skorla Werder Bremen oldu.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Romano Schmid ve 90+4. dakikada Justin Njinmah attı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde ikinci haftanın ardından ilk yenilgisini aldı ve 53 puanda kaldı. Werder Bremen, ligdeki dört maçlık yenilgi serisine son verdi ve 33 puana yükseldi.

Bayer Leverkusen, gelecek hafta Stuttgart deplasmanına gidecek. Werder Bremen, gelecek hafta sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.