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Spor

Bayer Leverkusen geriden gelip kazandı

Almanya'da üç haftadır kazanamayan Bayer Leverkusen, Heidenheim karşısında 2-0 geriye düştü. Patrik Schick'in hat-trick yaptığı mücadeleyi Leverkusen 5-2 kazandı.

24 Kasım 2024 Pazar 01:00 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen geriden gelip kazandı
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Almanya Ligi'nde 11. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Heidenheim karşı karşıya geldi. Heidenheim'in 2-0 öne geçtiği maçta kazanan 5-2'lik skorla Bayer Leverkusen oldu.

Heidenheim'ın gollerini 10. dakikada Niklas Dorsch ve 21. dakikada Mathias Honsak kaydetti.

Bayer Leverkusen'in golleri 30. dakikada Exequiel Palacios, 32, 52 ve 71. dakikada Patrik Schick, 82. dakikada Granit Xhaka'dan geldi.

Ligde üç hafta sonra kazanan Bayer Leverkusen puanını 20'ye yükseltti. Son altı haftada 5 mağlubiyet alan, bir kez berabere kalan Heidenheim haftayı 10 puanla kapattı.

Almanya'da gelecek hafta Bayer Leverkusen, Union Berlin'e konuk olacak. Heidenheim, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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