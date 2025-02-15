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Spor

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih yenişemedi

Bundesliga'nın 22. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Vincent Kompany'nin yönetimindeki Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.

Haber Merlezi15 Şubat 2025 Cumartesi 23:09 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen ile Bayern Münih yenişemedi
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Bundesliga'nın 22. haftasında Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Vincent Kompany'nin yönetimindeki Bayern Münih 0-0 berabere kaldı.

Bay Arena'da oynanan maçta karşılıklı gol pozisyonlarına rağmen gol sesi çıkmadı ve mücadeleden iki takım da birer puan alarak ayrıldı.

Bu sonucun ardından lider Bayern Münih puanını 55'e yükseltirken, ikinci sıradaki Bayer Leverkusen 47 puanla takibini sürdürdü.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlarken, Bayer Leverkusen deplasmanda Holstein Kiel ile karşılaşacak.

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