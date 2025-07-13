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Spor

Bayer Leverkusen, Johan Bakayoko ile anlaştı

Alman ekibi Bayer Leverkusen, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'dan Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 16:43 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, Johan Bakayoko ile anlaştı
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Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven'dan Johan Bakayoko'yu kadrosuna katmak istiyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Alman ekibi, 22 yaşındaki futbolcu için transfer yarışını önde götürüyor. Bakayoko'yu 20 milyon euro civarında bir bonservisle kadrosuna katmak isteyen Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven ile görüşmelerine devam ediyor.

Bayer Leverkusen'e transfer olmak isteyen Belçikalı futbolcunun da Alman ekibiyle 5 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Bakayoko'nun PSV Eindhoven ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı.

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