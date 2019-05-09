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Bayer Leverkusen, Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını duyurdu

Bayer Leverkusen, Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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Bayer Leverkusen, Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Bayer Leverkusen, Kerem Demirbay'ın 28 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödedi ve oyuncuyu kadrosuna kattı. 

KEREM DEMİRBAY'DAN İLK AÇIKLAMA

Bayer Leverkusen, Kerem Demirbay transferini resmen açıkladı. Türk asıllı Alman futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Alman basınından Bild Gazetesi'nin duyurduğu son dakika bilgisine göre Bayer Leverkusen, Kerem Demirbay'ı kadrosuna katmak için Hoffenheim'a 28 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödedi.

Transferi sonrasında açıklamada bulunan Kerem Demirbay, "Bayer Leverkusen her zaman hücum futbolu oynuyor. Bu oyun tarzı bana da çok yakışıyor. Takımın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum." dedi. 

Bayer Leverkusen sportif direktörü Rudi Völler ise "Gelecek sezon için planladığımız çok şey var ama önce Avrupa biletini almak istiyoruz. Eğer başarırsak Kerem Demirbay gibi kaliteli oyunculara ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya bunu konuşuyor… Bilerek mi yaptı, kaza mı?

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