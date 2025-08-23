İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen lige yenilgiyle başladı
Spor

Bayer Leverkusen lige yenilgiyle başladı

Bundesliga'nın 1. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

HABER MERKEZİ23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen lige yenilgiyle başladı
ABONE OL

Bundesliga'nın 1. haftasında Leverkusen, sahasında Hoffenheim'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, öne geçtiği maçı 2-1 kaybetti.

Mücadelenin 6. dakikasında Leverkusen, yeni transferi Jarell Quansah ile 1-0 öne geçti. Hoffenheim, 25. dakikada Fisnik Asllani ile maça dengeyi getirdi. İlk devre 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hoffenheim, Tim Lemperle 52. dakikada 2-1 öne geçti ve zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

ERIK TEN HAG, KÖTÜ BAŞLADI

Leverkusen'in başındaki ilk lig maçına çıkan Eric ten Hag, sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Ligde gelecek hafta Leverkusen, Werder Bremen'e konuk olacak. Hoffenheim, Frankfurt'u konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.