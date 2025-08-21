İSTANBUL 31°C / 18°C
Spor

Bayer Leverkusen, Loic Bade'yi açıkladı

Bayer Leverkusen, İspanyol ekibi Sevilla'da forma giyen Fransız savunmacı Loic Bade'yi 25 milyon euro bedelle kadrosuna kattı.

21 Ağustos 2025 Perşembe 18:09
Bayer Leverkusen, Loic Bade'yi açıkladı
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, yeni hocası Erik Ten Hag yönetiminde transferleri bir bir açıklamaya devam ediyor.

Xabi Alonso ile geçen 3 başarılı sezonun ardından, genç teknik adamı Real Madrid'e uğurlayan Bayer Leverkusen, İspanyol çalıştırıcının yerine Manchester United'tan ayrılan Erik Ten Hag'ı getirmişti.

TEN HAG'IN KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Hollandalı çalıştırıcı, birçok önemli oyuncunun takımdan ayrılmasıyla birlikte takımına yeni oyunculara getirilmesi için direktiflerde bulunuyor.

SEVİLLA'DAN LEVERKUSEN'E

Bu doğrultuda kadroya yapılan son ekleme Sevilla forması giyen Loic Bade oldu. 25 yaşındaki Fransız stoper için Sevilla kulübüne 25 milyon euro ödeyen Leverkusen, bu transferi de başarıyla tamamlamış oldu.

BADE'NİN KARİYERİ

Kariyerine Paris FC'nin U19 takımıyla başlayan başarılı stoper için geçmişte Rennes, Sevilla gibi kulüpler hatırı sayılır bonservis bedelleri ödedi.

2023 yılında Rennes'den Sevilla'ya 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Loic Bade, bonservis bedelini ikiye katlayarak Almanya'nın yolunu tuttu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Sevilla formasıyla 33 maçta süre alan Fransız stoper, 1 gol atıp 1 de asist kaydetti.

Popüler Haberler
