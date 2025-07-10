Bayer Leverkusen, Malik Tillman transferinde sona yakın

Bayer Leverkusen, bir transferi daha bitirmeye çok yakın. Alman ekibi, PSV forması giyen Malik Tillman'ın transferinde mutlu sona yaklaştı.

40 MİLYON EURO BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, kulüpler görüşmlerde sona geldi. Leverkusen, transferi yaklaşık 35-40 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödeyecek.

Ayrıca 23 yaşındaki ABD'li oyuncu, bu hafta sonu Bayer Leverkusen için sağlık kontrolünden geçecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 34 maça çıkan Tillman, 16 gol ve 5 asist kaydetti.