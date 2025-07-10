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Spor

Bayer Leverkusen, Malik Tillman transferinde sona yakın

Alman ekibi Bayer Leverkusen, PSV forması giyen 23 yaşındaki yıldız oyuncu Malik Tillman'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, Malik Tillman transferinde sona yakın
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Bayer Leverkusen, bir transferi daha bitirmeye çok yakın. Alman ekibi, PSV forması giyen Malik Tillman'ın transferinde mutlu sona yaklaştı.

40 MİLYON EURO BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, kulüpler görüşmlerde sona geldi. Leverkusen, transferi yaklaşık 35-40 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödeyecek.

Ayrıca 23 yaşındaki ABD'li oyuncu, bu hafta sonu Bayer Leverkusen için sağlık kontrolünden geçecek.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibiyle 34 maça çıkan Tillman, 16 gol ve 5 asist kaydetti.

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