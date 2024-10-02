Bayer Leverkusen, Milan'ı tek golle geçti

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalyan ekibi Milan karşılaştı.

Mücadele 1-0 Bayer Leverkusen lehine sona erdi. Galibiyet golü 51. dakikada Boniface'ten geldi.

Boniface'in 21. dakikada bulduğu gol VAR kontrolü sonrası ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonuçla birlikte Leverkusen ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükseldi. Milan ise ikinci maçında da kaybetti ve puanla tanışamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Bayer Leverkusen, deplasmanda Brest ile karşılaşacak. Milan ise aynı haftada sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.