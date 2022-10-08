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Spor

Bayer Leverkusen, Schalke'yi farklı yendi

Bayer Leverkusen, Almanya Bundesliga'nın 9. hafta mücadelesine evinde konuk ettiği Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti.

8 Ekim 2022 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, Schalke'yi farklı yendi
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Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Schalke 04'de ile karşı karşıya geldi. Yeni teknik direktörü Xabi Alonso idaresinde ilk maçına çıkan Bayer Leverkusen, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Moussa Diaby, 41 ve 52. dakikalarda Jeremie Frimpong ve 90. dakikada Paulinho kaydetti.

Schalke 04'te Kenan Karaman, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 8'e yükseltti. Schalke ise 6 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, Frankfurt deplasmanına gidecek. Schalke sahasında Hoffenheım'ı ağırlayacak.

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