Bayer Leverkusen seriyi kupada da sürdürüyor

Almanya Kupası çeyrek finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Sebastian Hoeness'in yönetimindeki Stuttgart karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayer Leverkusen 3-2 kazanırken turu getiren gol 90. dakikada Jonathan Tah'tan geldi.

Bayer Leverkusen'in diğer gollerini 50. dakikada Robert Andrich ve 66. dakikada Amine Adli atarken, Stuttgart'ın golleri 11. dakikada Waldemar Anton ve 58. dakikada Chris Führich'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen adını yarı finale yazdırırken, Stuttgart kupaya veda etti.

SERİ 30 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle birlikte Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i bu sezon çıktığı 30 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmemiş oldu. Leverkusen bu maçlarda 26 galibiyet 4 beraberlik aldı.