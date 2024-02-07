İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5972
  • EURO
    32,9319
  • ALTIN
    2002.2
  • BIST100
    8869.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen seriyi kupada da sürdürüyor
Spor

Bayer Leverkusen seriyi kupada da sürdürüyor

Almanya Kupası çeyrek finalinde Bayer Leverkusen, evinde ağırladığı Stuttgart'ı 3-2 mağlup etti.

7 Şubat 2024 Çarşamba 01:28 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen seriyi kupada da sürdürüyor
ABONE OL

Almanya Kupası çeyrek finalinde Xabi Alonso'nun ekibi Bayer Leverkusen ile Sebastian Hoeness'in yönetimindeki Stuttgart karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Bayer Leverkusen 3-2 kazanırken turu getiren gol 90. dakikada Jonathan Tah'tan geldi.

Bayer Leverkusen'in diğer gollerini 50. dakikada Robert Andrich ve 66. dakikada Amine Adli atarken, Stuttgart'ın golleri 11. dakikada Waldemar Anton ve 58. dakikada Chris Führich'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayer Leverkusen adını yarı finale yazdırırken, Stuttgart kupaya veda etti.

SERİ 30 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle birlikte Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i bu sezon çıktığı 30 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmemiş oldu. Leverkusen bu maçlarda 26 galibiyet 4 beraberlik aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.