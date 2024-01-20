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Spor

Bayer Leverkusen son dakikada güldü!

Bundesliga 18. haftasında Bayer Leverkusen, konuk olduğu Leipzig'i son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

20 Ocak 2024 Cumartesi 22:42 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen son dakikada güldü!
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Bundesliga 18. hafta maçında Leipzig ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanan maçı Bayer Leverkusen uzatmalarda bulduğu golle 3-2 kazandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Leipzig, Xavi Simons ile öne geçti. Bayer Leverkusen'de Nathan Tella, 47. dakikada skoru eşitledi. Leipzig'te Lois Openda takımını 56. dakikada bir kez daha öne geçirdi. Bayer Leverkusen'de Jonathan Tah, 63. dakikada karşılaşmaya ikinci kez dengeyi getirdi.

Karşılaşmada son sözü Bayer Leverkusen söyledi. 90+1'de sahneye çıkan Hincapie takımını öne geçirdi ve maçı Bayer Leverkusen 3-2 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 18. maçında da yenilgi yüzü görmeyen lider Bayer Leverkusen puanını 48 yaptı. Leipzig ise 33 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Leipzig, Stuttgart deplasmanına gidecek. Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

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