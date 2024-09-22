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Spor

Bayer Leverkusen son nefeste kazandı

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen, evinde ağırladığı Wolfsburg ile 4-3 mağlup etti.

22 Eylül 2024 Pazar 20:01 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen son nefeste kazandı
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Almanya Bundesliga'nın 4. haftasında Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u evinde ağırladı. Bay Arena Stadyumu'ndaki maçta Bayer Leverkusen, Wolfsburg'u 4-3'lük skorla mağlup etti.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri dakika 14 Florian Wirtz, 32 Jonathan Tah, 48 Martin Hincapie, 90+3' de ise Victor Boniface attı. Wolfsburg'un gollerini ise dakika 5 Nordi Mukiele (KK), 37 Sebastiaan Bornauw, 45+1'de ise Mattias Svanberg attı.

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Bayer Leverkusen, Xabi Alonso'nun göreve geldiği Ekim 2022'den bu yana oynadıkları 97 maçın 80. dakikalarından sonra toplam 42 gol attı. Bu gollerin 18'i ise 90. dakika ve sonrasında geldi.

Leverkusen bu sonucun ardından ligde 4 maç sonunda 9 puana ulaştı. Wolfsburg 3 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leverkusen, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak. Wolfsburg ise evinde Stuttgart'ı ağırlayacak.

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