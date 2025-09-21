İSTANBUL 26°C / 19°C
Spor

Bayer Leverkusen uzatmalarda yıkıldı

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti. BayArena'daki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

HABER MERKEZİ21 Eylül 2025 Pazar 20:39 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen uzatmalarda yıkıldı
Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

BayArena'daki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bayer Leverkusen'in golünü dakika 70'te Malik Tillman kaydetti. Mönchengladbach'a beraberliği getiren golü ise 90+2. dakikada Haris Tabakovic attı.

Bu sonucun ardından Leverkusen, puanını 6 yaptı. Borussia Mönchengladbach, 2 puana yükseldi.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayer Leverkusen, St. Pauli deplasmanına gidecek. Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

