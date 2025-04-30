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Spor

Bayer Leverkusen, Xabi Alonso sonrası için mesaide! Listedeki isimler belli oldu

Sezon sonunda Alman ekibi Bayer Leverkusen'den ayrılması gündemde olan teknik direktör Xabi Alonso'nun yerine alternatif isimler üzerine çalışmalar başladı. Listede Manchester United'in eski teknik direktörü Erik ten Hag'da yer aldı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 16:15 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen, Xabi Alonso sonrası için mesaide! Listedeki isimler belli oldu
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceğine dair belirsizlik sürerken, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

TEN HAG LİSTEDE

Sky'ın haberine göre, kulüp en son Manchester United'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ı listesine aldı. Ancak 55 yaşındaki teknik adamla henüz doğrudan bir temas kurulmadı.

ALTERNATİFİ ALGUACİL

Leverkusen yönetimi, günlerdir birçok teknik direktörün durumunu ve müsaitliğini araştırıyor. Bu kapsamda, Real Sociedad'ın çalıştırıcısı Imanol Alguacil de değerlendirilen isimler arasında yer aldı.

ALONSO'NUN KARARI BEKLENECEK

Öte yandan, kulüp Xabi Alonso'nun kararını beklemeye devam ediyor. Alonso'nun geleceğiyle ilgili net bir gelişme yaşanmadı. İspanyol teknik adamın, Carlo Ancelotti'nin ayrılması halinde Real Madrid'in başına geçmesi bekleniyor.

ANCELOTTİ'NİN DURUMU NETLEŞMEDİ

Ancelotti'nin durumu hala belirsizliğini koruyor. Brezilya Futbol Federasyonu ile prensipte anlaşan 65 yaşındaki İtalyan teknik adam, sezon sonunda Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor. Buna rağmen Real Madrid ile olan sözleşmesini nasıl feshedeceği konusunda henüz kesin bir anlaşma sağlanmış değil. Bu durum, Ancelotti'nin Brezilya'ya geçişini şu an için belirsiz hale getiriyor.

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