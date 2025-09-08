İSTANBUL 27°C / 18°C
8 Eylül 2025 Pazartesi
Spor

Bayer Leverkusen, yeni teknik direktörünü duyurdu

Alman ekibi Bayer Leverkusen, Erik ten Hag'dan boşalan teknik direktör koltuğunu Kasper Hjulmand ile doldurdu.

8 Eylül 2025 Pazartesi 17:20
Bayer Leverkusen, yeni teknik direktörünü duyurdu
Bayer Leverkusen, Erik Ten Hag'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kasper Hjulmand'ın getirildiğini açıkladı.

Alman temsilcisi, Danimarkalı hoca ile 30 Haziran 2027'ye dek sözleşme imzaladı.

SON OLARAK DANİMARKA MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI

Hjulmand, son olarak Danimarka milli takımını çalıştırdı. 2021'de takımını Avrupa Şampiyonası yarı finallerine taşıdı ve Danimarkalılar uzatmalarda İngiltere'ye kıl payı yenildi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Almanya'ya 2-0 yenildikten sonra Hjulmand, dört yıl sonra milli takım teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı.

