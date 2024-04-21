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Spor

Bayer Leverkusen yıkılmıyor!

Bundesliga'da şampiyonluğunu garantileyen Bayer Leverkusen, 30. haftada Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı.

21 Nisan 2024 Pazar 20:36 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen yıkılmıyor!
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Almanya Ligi'nde şampiyonluğunu garantileyen Bayer Leverkusen, 30. hafta maçında Borussia Dortmund'a konuk oldu. Signal Iduna Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.

Xabi Alonso yönetiminde 45 resmi maçta bileği bükülmeyen Leverkusen, 38 galibiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu tarihi seri Dortmund deplasmanında da bitmedi.

Dortmund'un golünü 81. dakikada Niclas Füllkrug kaydetti. Leverkusen'in golü 90+7. dakikada Josip Stanisic'ten geldi.

Ev sahibi Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 83. dakikada Julian Brandt'ın yerine oyuna girdi.

Leverkusen'de 83. dakikada oyuna giren Victor Boniface, 88. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu beraberliğin ardından Dortmund puanını 57 yaptı ve haftayı beşinci sırada kapattı. Leverkusen puanını 80 yaptı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Borussia Dortmund, Leipzig'e konuk olacak. Bayer Leverkusen, Stuttgart'ı ağırlayacak.

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