İSTANBUL 12°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2025 Pazar / 20 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,5594
  • EURO
    36,5618
  • ALTIN
    3081.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen zirve takibini sürdürdü
Spor

Bayer Leverkusen zirve takibini sürdürdü

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı Bayer Leverkusen, 3-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi18 Ocak 2025 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen zirve takibini sürdürdü
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. BayArena'daki maçı Bayer Leverkusen, 3-1'lik skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 32. dakikada ve 62. dakikada penaltıdan Florian Wirtz ile 74. dakikada Patrik Schick attı. Konuk ekip Mönchengladbach'ın tek golü 90. dakikada Tim Kleindienst'tan geldi.

Xabi Alonso'nun ekibi Leverkusen, bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 8 maça yükseltti.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, 41 puana yükseldi ve 45 puanlı lider Bayern Münih'i takibi sürdürdü. Mönchengladbach, 24 puanda kaldı.

Bayer Leverkusen, ligin gelecek haftasında Leipzig deplasmanına gidecek. Mönchengladbach, sahasında Bochum'u ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.