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Spor

Bayer Leverkusen zirve takibini sürdürdü

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki maçı Bayer Leverkusen, 4-1'lik skorla kazandı.

Haber Merkezi2 Mart 2025 Pazar 01:46 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen zirve takibini sürdürdü
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Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Frankfurt Arena'daki maçı Bayer Leverkusen, 4-1'lik skorla kazandı.

Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Nathan Tella, 29. dakikada Nordi Mukiele, 33. dakikada Patrik Schick ve 62. dakikada Aleix Garcia attı. Eintracht Frankfurt'un tek golü 37. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.

Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'dan transfer edilen Michy Batshuayi, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, ligde 53 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt, 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek. Eintracht Frankfurt, shaasında Union Berlin ile puan mücadelesi verecek.

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