Bayer Leverkusen'de hedef Loic Bade

Sevilla ve Bayer Leverkusen, Fransız savunma oyuncusu Loic Bade'nin transferi için görüşmelerini hızlandırdı. Oyuncunun Alman kulübüne transferi için taraflar son detayları konuşurken, Bade'nin de Leverkusen'e gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Loic Bade, son dönemde Stuttgart, Aston Villa ve Bournemouth gibi kulüplerden gelen teklifleri reddetmişti. Ancak Leverkusen, oyuncunun ilgisini çeken kulüp olmayı başardı.

Alman ekibi geçtiğimiz hafta Sevilla'ya 20 milyon euronun altında bir ilk teklif yaptı. Ancak İspanyol kulübü, toplamda 30 milyon euro (bonuslar dahil) talep ediyor.

Bournemouth ise daha önce 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus önererek Sevilla'nın taleplerine en çok yaklaşan kulüp olmuştu. Üstelik İngilizler, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularını maaşlarını karşılaması şartıyla Sevilla'ya kiralamaya da hazırdı. Ancak Bade, bu teklifi kabul etmemişti.

Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.