  • Bayer Leverkusen'den 6 gollü galibiyet!
Spor

Bayer Leverkusen'den 6 gollü galibiyet!

Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın 10. haftasında konuk ettiği Heidenheim'ı 6-0'lık skorla mağlup ederek puanını 20'ye yükseltti.

Haber Merkezi8 Kasım 2025 Cumartesi 21:17 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'den 6 gollü galibiyet!
Almanya Bundesliga'nın 10. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Heidenheim karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Bayer Leverkusen, 6-0'lık skorla kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri, 2 ve 22'de Patrik Schick, 16'da Jonas Hofmann, 27'de Ernest Poku ve 45+1 ile 53. dakikalarda Ibrahim Maza attı.

Bu sonucun ardından Bayer Leverkusen, puanını 20 yaptı. Heidenheim, 5 puanda kaldı.

Milli aranın ardından Leverkusen, Wolfsburg deplasmanına gidecek. Heidenheim, Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacak.

