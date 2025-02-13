İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1026
  • EURO
    37,7541
  • ALTIN
    3385.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz açıklaması: Bayern Münih bunu hep yapıyor
Spor

Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz açıklaması: Bayern Münih bunu hep yapıyor

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, 15 Şubat'ta Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi Florian Wirtz ile ilgili konuştu.

13 Şubat 2025 Perşembe 20:31 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz açıklaması: Bayern Münih bunu hep yapıyor
ABONE OL

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, 15 Şubat'ta Bayern Münih ile oynayacakları maç öncesi Florian Wirtz ile ilgili konuştu.

"BU YENİ BİR TAKTİK DEĞİL"

Maç öncesi Florian Wirtz için Bayern Münih haberlerinin çıkmasını değerlendiren Rolfes, "Beni beni ilgilendirmiyor, bizi etkileyen bir konu değil. 10 yaşımda dergi okuduğumda da Bayern Münih'in maçlardan önce hep böyle yaptığını fark etmiştim! Yeni bir taktik değil! Florian'un uzun zamandır tüm Avrupa'da dikkat çeken bir oyuncu olduğunu biliyoruz, bu yeni bir şey değil." yanıtını verdi.

Bayern Münih'in yönetim kurulu üyelerinden Uli Hoeness, geçtiğimiz günlerde, "Florian Wirtz ile sözleşme imzalamak istiyoruz ancak işin içinde üç taraf var. Hala Leverkusen ile uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor. Şansımızı yüzde 10 olarak görüyorum." şeklinde konuşmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayer Leverkusen ile 2027 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 34 maçta 15 gol attı ve 12 asist yaptı.

Bayer Leverkusen ile Bayern Münih, Almanya Bundesliga'da 15 Şubat Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.