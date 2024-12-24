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Spor

Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz açıklaması: Zor olacak

Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, takımın yıldız ismi Florian Wirtz ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

24 Aralık 2024 Salı 23:28 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'den Florian Wirtz açıklaması: Zor olacak
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Bayer Leverkusen CEO'su Fernando Carro, Florian Wirtz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Carro, "Florian Wirtz ile yeni sözleşme imzaladınız mı?" sorusunun ardından, "Eğer bu doğru olsaydı, çok mutlu olurdum. Bizimle 2027 yılına kadar sözleşmesi var ve en azından 2026 Dünya Kupası'na kadar takımda kalmasını istiyoruz. Bu da sözleşmesini uzatmamız gerektiği anlamına geliyor. Kendisi ve ailesiyle görüşmeye devam ediyoruz." dedi.

Carro, "Sözleşme yenilemezse gelecek sezon takımda kalır mı?" sorusunun ardından, "Dürüst olmak gerekirse bu zor olacak. İmkansız değil ama bizim istediğimiz bu değil." ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 25 maçta sahaya çıkan 21 yaşındaki Wirtz, 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor.

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