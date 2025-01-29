Bayer Leverkusen'den Hermoso hamlesi

Bayer Leverkusen, ara transfer döneminde savunmasını Roma'dan Mario Hermoso ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Alman ekibi, Hermoso'nun sezon sonuna kadar kiralanması için Roma ile anlaşma sağladı. Hermoso için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor.

Kısa süre içerisinde Almanya'ya gidecek Hermoso, perşembe günü Bayer Leverkusen için sağlık kontrollerinden geçecek ve pürüz çıkmaması durumunda Alman ekibine sezon sonuna kadar imza atacak.

Roma'da bu sezon 13 maçta süre bulan İspanyol savunma oyuncusu, 1 asist yaptı.