Spor

Bayer Leverkusen'den Leon Goretzka hamlesi

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Leon Goretzka için Bayer Leverkusen devreye girdi. Alman ekibi, oyuncunun menajeri ile temasa geçti.

19 Şubat 2026 Perşembe 11:31
Bayer Leverkusen'den Leon Goretzka hamlesi
Sport Bild'in haberine göre Bayer Leverkusen, Bayern Münih'in tecrübeli orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı transfer listesine aldı. Alman kulübü, daha önce Granit Xhaka'nın üstlendiği orta saha liderliği rolü için Goretzka'yı ana aday olarak görüyor.

Leverkusen yönetiminin oyuncunun menajerleriyle ilk temasları kurduğu belirtilirken, 31 yaşındaki futbolcunun bu ihtimali tamamen dışlamadığı ancak kariyerine İngiltere Premier League'de devam etmeye daha sıcak baktığı ifade ediliyor.

Öte yandan deneyimli orta saha oyuncusunun, mevcut sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayırarak serbest oyuncu statüsüne geçmesi bekleniyor.

