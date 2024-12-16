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Spor

Bayer Leverkusen'den Wirtz'e yeni sözleşme

Bayer Leverkusen, takımın Alman yıldızı Florian Wirtz'in 2027'de bitecek olan sözleşmesini en az 1 yıl uzatma konusunda oyuncuyla anlaşmaya vardı.

16 Aralık 2024 Pazartesi 13:10 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'den Wirtz'e yeni sözleşme
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Bayer Leverkusen, takımın yıldız ismi Florian Wirtz'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor.

Kicker'de yer alan habere göre, Alman ekibi, Wirtz ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre, kulüple sözleşmesi 2027 yılında bitecek Florian Wirtz, kontratını en az bir yıl daha uzatacak.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Florian Wirtz'in adı Bayern Münih ve Real Madrid ile anılıyor.

Bayer Leverkusen'de bu sezon 24 maçta sahaya çıkan Wirtz, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.

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