Bayer Leverkusen'in Alonso sonrası için planı belli oldu! Hedef Adi Hütter

Xabi Alonso'nun takımdan ayrılma kararından sonra Bayer Leverkusen, teknik direktörlük koltuğu için Adi Hütter'i gündemine aldı.

L'Équipe'in haberine göre, Monaco'nun başındaki başarılı performansı sayesinde Hütter, Leverkusen yönetiminin ilgisini çekti. Avusturyalı teknik adamın özellikle Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach'ta edindiği Bundesliga deneyimi, Alman ekibi için büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.

Resmi görüşmeler henüz başlamamış olsa da, Leverkusen'in kısa süre içinde Hütter'le temasa geçmesi bekleniyor.