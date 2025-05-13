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Spor

Bayer Leverkusen'in Alonso sonrası için planı belli oldu! Hedef Adi Hütter

Alman ekibi Bayer Leverkusen!in teknik direktör Xabi Alonso'nun takımdan ayrılma kararından sonraki planı belli oldu. Bundesliga ekibi Adi Hütter'i gündemine aldı.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 17:36 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'in Alonso sonrası için planı belli oldu! Hedef Adi Hütter
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Xabi Alonso'nun takımdan ayrılma kararından sonra Bayer Leverkusen, teknik direktörlük koltuğu için Adi Hütter'i gündemine aldı.

L'Équipe'in haberine göre, Monaco'nun başındaki başarılı performansı sayesinde Hütter, Leverkusen yönetiminin ilgisini çekti. Avusturyalı teknik adamın özellikle Eintracht Frankfurt ve Borussia Mönchengladbach'ta edindiği Bundesliga deneyimi, Alman ekibi için büyük avantaj olarak değerlendiriliyor.

Resmi görüşmeler henüz başlamamış olsa da, Leverkusen'in kısa süre içinde Hütter'le temasa geçmesi bekleniyor.

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