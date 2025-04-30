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Spor

Bayer Leverkusen'in Alonso sonrası planı belli oldu!

Gelecek sezon Real Madrid'de görev yapması beklenen başarılı teknik direktör Xabi Alonso'nun yerine Alman ekibi alternatif isimler için çalışmalara başladı. Listede sürpriz bir isim yer aldı.

HABER MERKEZİ30 Nisan 2025 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'in Alonso sonrası planı belli oldu!
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Sezon sonunda Carlo Ancelotti ile yollarını ayırması beklenen Real Madrid'in bir numaralı teknik direktör adayı Bayer Leverkusen'in çalıştırıcısı Xabi Alonso olarak görülüyor. Alonso'nun ayrılma ihtimalini göz önüne alan Leverkusen ise şimdiden teknik direktör konusunda alternatif arayışlarına başladı.

Bild'in haberine göre; Alman takımının sportif direktörü Simon Rolfes'in elinde kapsamlı bir aday listesi bulunurken, listenin başında ise Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli yer alıyor.

36 yaşındaki teknik adamın çalıştırdığı Ajax, Eredivisie'de bir maç fazlası ve 7 puan farkla PSV Eindhoven'ın önünde lider durumda bulunuyor. Farioli'nin Hollanda takımı ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Süper Lig'de Karagümrük ve Alanyaspor'u çalıştıran İtalyan hoca, Fransız takımı Nice'de geçirdiği başarılı sezonun ardından geçtiğimiz yaz Ajax'a imza atmıştı.

Öte yandan Leverkusen'in teknik direktör adayları arasında yer alan diğer isim ise Erik ten Hag. Kicker'ın haberine göre, 55 yaşındaki çalıştırıcı da kulübün listesinde bulunuyor.

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