Real Madrid'in geçen yıl 20+10 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, yine Bayer Leverkusen denkleminin içinde. Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen, geçen sezon olduğu gibi şimdi de Arda Güler'i kiralamak için İspanyol devine teklifte bulundu. Büyümekte olan Alman ekibi, Arda Güler'in de bu süreçte kendini geliştirebileceğini düşünüyor. İspanyol devi nezaketen yapılan teklifi dinlemeye aldı.

ANCELOTTİ'NİN JOKERİ

Ancak aktarılanlara göre ne Real Madrid ne de Arda bir ayrılık düşünmüyor. İspanyol medyasında transferle ilgili çıkan haberde yazan şu ifadeler dikkat çekti: "Madrid yönetimi, Arda Güler'in gelişimine büyük önem veriyor ve kiralık transfer koşullarını da değerlendirdi. Ancak kulüp aklı ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti, kesinlikle Arda'nın kalması gerektiğini söylüyor. Leverkusen kariyerinde belirleyici bir kulüp olabilir ancak Arda'nın özellikleri bu sezon Real Madrid'e fayda sağlayacak. Yaratıcı ve pasör olması, kanatta da oynayabilmesi Arda'yı joker kılıyor."