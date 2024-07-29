İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2024 Pazartesi / 23 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9732
  • EURO
    35,8366
  • ALTIN
    2536.13
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayer Leverkusen'in ısrarı sürüyor! Arda Güler için yeni teklif
Spor

Bayer Leverkusen'in ısrarı sürüyor! Arda Güler için yeni teklif

Son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Arda Güler'i kiralık olarak kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Ancak İspanyol devi Real Madrid'in milli yıldız için kararı değişmedi. İşte detaylar....

Akşam29 Temmuz 2024 Pazartesi 09:02 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'in ısrarı sürüyor! Arda Güler için yeni teklif
ABONE OL

Real Madrid'in geçen yıl 20+10 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler, yine Bayer Leverkusen denkleminin içinde. Bundesliga'yı şampiyon tamamlayan Bayer Leverkusen, geçen sezon olduğu gibi şimdi de Arda Güler'i kiralamak için İspanyol devine teklifte bulundu. Büyümekte olan Alman ekibi, Arda Güler'in de bu süreçte kendini geliştirebileceğini düşünüyor. İspanyol devi nezaketen yapılan teklifi dinlemeye aldı.

ANCELOTTİ'NİN JOKERİ

Ancak aktarılanlara göre ne Real Madrid ne de Arda bir ayrılık düşünmüyor. İspanyol medyasında transferle ilgili çıkan haberde yazan şu ifadeler dikkat çekti: "Madrid yönetimi, Arda Güler'in gelişimine büyük önem veriyor ve kiralık transfer koşullarını da değerlendirdi. Ancak kulüp aklı ve Teknik Direktör Carlo Ancelotti, kesinlikle Arda'nın kalması gerektiğini söylüyor. Leverkusen kariyerinde belirleyici bir kulüp olabilir ancak Arda'nın özellikleri bu sezon Real Madrid'e fayda sağlayacak. Yaratıcı ve pasör olması, kanatta da oynayabilmesi Arda'yı joker kılıyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.