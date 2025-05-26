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Spor

Bayer Leverkusen'in yeni patronu Erik ten Hag

Alman ekibi Bayer Leverkusen, Xabi Alonso yerine teknik direktörlük görevine Erik ten Hag'ın getirildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ26 Mayıs 2025 Pazartesi 12:29 - Güncelleme:
Bayer Leverkusen'in yeni patronu Erik ten Hag
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Real Madrid'e giden Xabi Alonso yerine Bayer Leverkusen'in yeni teknik direktörü Erik ten Hag oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erik ten Hag'ın 2027 yazına kadar sözleşme imzaladığı duyuruldu.

Bayer Leverkusen Genel Müdürü Simon Rolfes, "Erik ten Hag ile etkileyici sportif başarılara sahip deneyimli bir antrenöre güveniyoruz. Ajax Amsterdam ile kazandığı altı şampiyonluk istisnai bir durumdu. Üç şampiyonluk ve iki kupa zaferiyle, o ve Ajax 2018'den 2022'ye kadar Hollanda futbolunu rakipsiz bir şekilde domine etti. Erik ayrıca Manchester United ile bazen zor koşullar altında elde ettiği başarılarla bir antrenör olarak da kalitesini kanıtladı. Futbola dair fikirlerimiz aynı. Teknik açıdan zorlu ve baskın futbolla, gelecekte de Leverkusen tarzında çalışmaya devam etmek ve Bundesliga, DFB Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek hedefler için çabalamak istiyoruz." dedi.

Erik ten Hag, "Bayer Leverkusen, Almanya'nın en iyi kulüplerinden biri ve aynı zamanda Avrupa'nın elit takımlarından biri. Kulüp mükemmel koşullar sunuyor ve sorumlu kişilerle yaptığım görüşmelerden çok etkilendim. Leverkusen'e son birkaç yıldır büyüyen hırsları doğrulamak için geldim. Bu çalkantılı dönemde birlikte bir şeyler inşa etmek ve hırslı bir takım geliştirmek heyecan verici bir görev." açıklamasını yaptı.

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