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Spor

Bayern Leverkusen 9 maç sonra kaybetti

Bundesliga'nın 33. haftasında Bayern Leverkusen sahasında Köln'e 2-1'lik skorla mağlup oldu ve 9 maç sonra ilk defa 3 puan kaybetti.

5 Mayıs 2023 Cuma 23:41 - Güncelleme:
Bayern Leverkusen 9 maç sonra kaybetti
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Bundesliga 31. hafta maçında Bayer Leverkusen, sahasında Köln ile karşı karşıya geldi.

BayArena'da oynanan maçı Köln 2-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 14 ve 36. dakikalarda Davie Selke kaydetti. Leverkusen'in tek golü Amine Adli'den geldi.

Xabi Alonso'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bayer Leverkusen ligde 9 maç sonra kaybetti. Alman ekibi bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Bu sonuçla Köln puanını 38'e çıkardı. Leverkusen ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Köln, Hertha Berlin'i sahasında ağırlayacak. Leverkusen ise Stuttgart'a deplasmanına konuk olacak.

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