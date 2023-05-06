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Spor

Bayern Münih 3 puanı 2 golle aldı

Bundesliga'nın 31. haftasında Bayern Münih deplasmanda Werder Bremen'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 23:15 - Güncelleme:
Bayern Münih 3 puanı 2 golle aldı
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Bayern Münih 62. dakikada Serge Gnabry ve 72. dakikada Leroy Sane'nin ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

Werder Bremen 87. dakikada Niklas Schmidt ile bir gol buldu ve skoru 2-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Bayern Münih müsabakadan 2-1 galip geldi.

Bayern Münih puanını 65'e çıkararak bir maç eksiği bulunan Borussia Dortmund'un 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Werder Bremen 35 puanla 12. sırada yer alıyor.

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