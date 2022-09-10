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Spor

Bayern Münih 90+2'de 2 puandan oldu

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 6. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı.

10 Eylül 2022 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
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Bundesliga'nın 6. haftasında Bayern Münih, sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada ilk gol Mathys Tel'ten 36. dakikada geldi. Genç futbolcu, 17 yaş, 136 günlükken attığı bu golle Bayern Münih tarihinin Bundesliga'da gol atan en genç futbolcusu oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol çıkmadı ve Bayern Münih soyunma odasına 1-0 önde gitti.

57. dakikada Stuttgart, Chris Fuhrich ile bulduğu golle skora dengeyi getirdi. Bayern Münih, bu gole 3 dakika sonra cevap verdi ve 60. dakikada Jamal Musiala takımını yeniden öne geçirdi. Mücadele son sözü söyleyen Stuttgart'tan Sehrou Guirassy oldu. Guirassy'in penaltıdan 90+2. attığı golle mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde arka arkaya 3. kez berabere kaldı ve puanını 12 yaptı. Stuttgat 5 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Augsburg deplasmanına gidecek. Stuttgart sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

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